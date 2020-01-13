Черноморец вышел из отпуска и запланировал два сбора в Турции

В понедельник 13 января первая и вторая команды "Черноморца" вышли из отпуска и приступили к подготовке к весенней части чемпионата Украины.

С утра игроки первой команды прошли медобследование, а после обеда было проведено тестирование футболистов.

Также генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра сообщил, что первый этап подготовки пройдет в Одессе, а в начале февраля команда отправится на два турецких сбора.

Сейчас клубный менеджмент работает над поиском спарринг-партнеров для команды.

Напомним, что после осенней части чемпионата Первой лиги "Черноморец" с 22 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице.