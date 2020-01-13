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Черноморец вышел из отпуска и запланировал два сбора в Турции

Первая лига
(2 голосов)

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Черноморец вышел из отпуска и запланировал два сбора в Турции
Новина українською

В понедельник 13 января первая и вторая команды "Черноморца" вышли из отпуска и приступили к подготовке к весенней части чемпионата Украины.

С утра игроки первой команды прошли медобследование, а после обеда было проведено тестирование футболистов.

Также генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра сообщил, что первый этап подготовки пройдет в Одессе, а в начале февраля команда отправится на два турецких сбора.

Сейчас клубный менеджмент работает над поиском спарринг-партнеров для команды.

Напомним, что после осенней части чемпионата Первой лиги "Черноморец" с 22 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.01.2020 в 21:55
где нападение --огласите весь список пожалуйста
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kukarekin (Одесса)
13.01.2020 в 21:15
1.Мента Мисюру на кислород!!! 2.Два нормальных нападающих нужны и два полузащитника. За Мусолитиным и Кожухарем жалеть не стоит, пусть идут!
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