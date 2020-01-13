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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками
Команду покидают Владислав Кравченко, Александр Жданов и Сергей Петров
"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с тремя игроками.
Команду покидают защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.
Отметим, что Владислав Кравченко стал игроком "М1925" в декабре 2018 года (24 матча, один гол), Александр Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола), а Сергей Петров в команде был с августа 2019-го года (2 матча).
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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