"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с тремя игроками.

Команду покидают защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.

Отметим, что Владислав Кравченко стал игроком "М1925" в декабре 2018 года (24 матча, один гол), Александр Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола), а Сергей Петров в команде был с августа 2019-го года (2 матча).