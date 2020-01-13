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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками

Первая лига
(1 голосов)

Команду покидают Владислав Кравченко, Александр Жданов и Сергей Петров

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками
Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с тремя игроками.

Команду покидают защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.

Отметим, что Владислав Кравченко стал игроком "М1925" в декабре 2018 года (24 матча, один гол), Александр Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола), а Сергей Петров в команде был с августа 2019-го года (2 матча).

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В статье: Александр Жданов Владислав Кравченко Сергей Петров Металлист 1925 (Харьков)
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