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Запорожский Металлург определился со сборами и сообщил об изменениях в тренерском штабе

Первая лига
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Взяли коуча с детской школы

Запорожский Металлург определился со сборами и сообщил об изменениях в тренерском штабе
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Директор КП МФК "Металлург" Максим Лупашко сообщил, что команда выйдет из отпуска 20 января. В планах – провести три сбора.

Первый будет общий, направленный на физическую работу, второй состоится в рамках Кубка Приднепровья.

"Возможно, еще на какие-то зимние соревнования заявимся. Тогда же будет происходить просмотр игроков, которые к нам будут приезжать, - говорит Лупашко. - Третий сбор будет выездным, за пределами города. Будем наигрывать сформирован костяк команды на вторую часть чемпионата".

Директор клуба рассказал об изменениях в тренерском штабе.

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"Сейчас у нас в клубе 4 тренера: Годин – главный, тренер вратарей – Руслан Галиузов, Андрей Зубченко – ассистент главного тренера и появился Сергей Ковалев – он работает в детской школе Металлург. Мы попросили его помочь главной команде, потому он будет работать в тренерском штабе".

Максим Лупашко уверяет, что место запорожского "Металлурга" в турнирной таблице Первой лиги не соответствует игре команды.

"Задача на сезон остается та же: должны закрепиться в Первой лиге, то есть избежать зоны вылета", - добавил директор клуба.

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В статье: Первая лига Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург

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