Головко, Шищенко или Яковенко могли возглавить Оболонь-Бровар

Директор ФК "Оболонь-Бровар" Александр Резниченко сообщил о переговорах при назначении нового главного тренера после отставки Сергея Ковальца.

Менеджер клуба сообщил, что ему звонили по поводу кандидатур Павла Яковенко, Александра Головко и Сергея Шищенко.

"На электронную почту некоторые тренеры присылали свои резюме, - вспоминает Резниченко. - Но решение о назначении Олега Мазуренко было принято. Все же он наш игрок "Оболони", много лет отдал этому клубу.

Читайте также Оболонь-Бровар объявил о назначении нового главного тренера

Не просто после окончания тренировки: покинул стадион и забыл об этом. Нет, насколько я его знаю, он просто живет этим. Если надо, он будет даже жить на стадионе, только чтобы решать задачи".