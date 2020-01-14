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Головко, Шищенко или Яковенко могли возглавить Оболонь-Бровар

Первая лига
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Некоторые сбрасывали свои резюме на "электронку"

Головко, Шищенко или Яковенко могли возглавить Оболонь-Бровар
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Директор ФК "Оболонь-Бровар" Александр Резниченко сообщил о переговорах при назначении нового главного тренера после отставки Сергея Ковальца.

Менеджер клуба сообщил, что ему звонили по поводу кандидатур Павла Яковенко, Александра Головко и Сергея Шищенко.

"На электронную почту некоторые тренеры присылали свои резюме, - вспоминает Резниченко. - Но решение о назначении Олега Мазуренко было принято. Все же он наш игрок "Оболони", много лет отдал этому клубу.

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Не просто после окончания тренировки: покинул стадион и забыл об этом. Нет, насколько я его знаю, он просто живет этим. Если надо, он будет даже жить на стадионе, только чтобы решать задачи".

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В статье: Павел Яковенко Киев Сергей Шищенко Первая лига Александр Головко Олег Мазуренко тренер Оболонь-Бровар Шищенко Александр Резниченко
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Источник:
Футбол NEWS

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