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Луцк и Турция - Волынь запланировала два зимних сбора
Крестоносцы вышли из отпуска
Игроки и тренерский штаб "Волыни" вышли из отпуска и приступили к подготовке к весенней части сезона.
Как и в прошлом году, команда устроила товарищеский футзальный турнир, который завершится 15 января.
Уже 20 января "Волынь" соберется на первый сбор, который продлится до 20 февраля в Луцке с выездами на спарринги.
20 февраля "крестоносцы" вылетят в Турцию, где будут заниматься до 15 марта.
Напомним, что весеннюю часть сезона по плану "Волынь" начнет 22 марта выездным противостоянием с одесским "Черноморцем".
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Источник:ФК Волынь
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