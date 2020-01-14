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Луцк и Турция - Волынь запланировала два зимних сбора

Первая лига
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Крестоносцы вышли из отпуска

Луцк и Турция - Волынь запланировала два зимних сбора
Новина українською

Игроки и тренерский штаб "Волыни" вышли из отпуска и приступили к подготовке к весенней части сезона.

Как и в прошлом году, команда устроила товарищеский футзальный турнир, который завершится 15 января.

Уже 20 января "Волынь" соберется на первый сбор, который продлится до 20 февраля в Луцке с выездами на спарринги.

20 февраля "крестоносцы" вылетят в Турцию, где будут заниматься до 15 марта.

Напомним, что весеннюю часть сезона по плану "Волынь" начнет 22 марта выездным противостоянием с одесским "Черноморцем".

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В статье: Волынь (Луцк)
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Источник:
ФК Волынь

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