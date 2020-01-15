Кобин: Минаю нужны 1-2 новых игрока

Главный тренер перволигового "Миная" Василий Кобин рассказал о незначительной потребности усиления команды во время зимнего перерыва в чемпионате.

По словам коуча, это должно быть чисто точечное усиление команды.

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"Потому что у нас хорошие игроки, которые показали себя хорошо в первом круге чемпионата. Нам нужны только 1-2 игрока, которые нас бы усилили, - говорит Кобин. - У нас будет много игроков проходить через просмотр и только перед стартом Чемпионата мы можем точно сказать, с кем подпишем контракт".