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Кобин: Минаю нужны 1-2 новых игрока
Хотя на просмотре будет больше
Главный тренер перволигового "Миная" Василий Кобин рассказал о незначительной потребности усиления команды во время зимнего перерыва в чемпионате.
По словам коуча, это должно быть чисто точечное усиление команды.
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"Потому что у нас хорошие игроки, которые показали себя хорошо в первом круге чемпионата. Нам нужны только 1-2 игрока, которые нас бы усилили, - говорит Кобин. - У нас будет много игроков проходить через просмотр и только перед стартом Чемпионата мы можем точно сказать, с кем подпишем контракт".
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Источник:Закарпаття-онлайн
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