Хотел компромисса. Экс-игрок Горняк-Спорт заявил о победе в суде по компенсации от клуба

Экс-игрок ФК "Горняк-Спорт" Алексей Пинчук прокомментировал ситуацию с выигранным судом против клуба относительно неправильного разрыва контракта и требование выплатить ему компенсацию.

"Я доверился людям, которые позвали меня в команду. Владимир Мазяр долго меня приглашал, обещал золотые горы. Мне дали контракт, там были не все обещанные условия, но их обещали улучшить.

Мазяр дал мне соглашение в руки. Я прочитал, у меня возникли вопросы относительно финансовых условий и об отсутствии пункта о возможности досрочного расторжения с моей стороны. Мазяр сказал, что это типичный контракт с минимальными условиями ПФЛ, а фактические условия будут лучше.

Через месяц после подписания я начал спрашивать, почему нет улучшения. Уже догадался, что ничего не будет. Но я доиграл до конца сезона, а летом у меня были предложения.

Затем я подошел к Мазяру и сказал, чтобы или выполняли обещание, или отпустили меня. Тренер начал кормить меня "завтраками". А потом сказал, что меня решили убрать из команды. В бухгалтерии мне подсунули бумажку, будто я увольняюсь "по собственному желанию". Оставалось только поставить свою подпись, но я сказал, что не хочу уходить. Здесь и началось.

Начались угрозы, психологическое давление, травля, отстранения от тренировок. Я обратился к ассоциации футболистов-профессионалов. Хотел найти компромисс. Даже после вердикта Палаты разрешения споров клубу дали 10 дней на мирное урегулирование - никто не позвонил.

Я выиграл дело. Клуб должен рассчитаться до 29 января по контракту. Если вычесть налоги за 4 зарплаты - 64 000 гривен", - сказал Пинчук.