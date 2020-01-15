ПФЛ объявила график заявок клубов Первой и Второй лиг

Стали известны очередность и даты регистрации футболистов клубами Первой и Второй лиг.

ПФЛ определила график регистрации футболистов и заявки клубов Первой и Второй лиг на весеннюю часть соревнований сезона 2019/20.

Заявочный процесс для клубов будет проходить 18-27 февраля 2020. Сам заявочный график выглядит так:

18.02.2020 г..

"Черкащина" Черкассы (Первая лига)

"Металлург" Запорожье (Первая лига)

"Балканы" Заря (Первая лига)

"Кремень" Кременчуг (Первая лига)

19.02.2020 г..

"Николаев" Николаев (Первая лига)

"Прикарпатье" Ивано-Франковск (Первая лига)

"Черноморец" Одесса (Первая лига)

"Черноморец-2" Одесса (Вторая лига)

"Николаев-2" Николаев (Вторая лига)

20.02.2020 г..

"Горняк-Спорт" Верхние Плавные (Первая лига)

"Авангард" Краматорск (Первая лига)

"Металлист 1925" Харьков (Первая лига)

"Ужгород" Ужгород (Вторая лига)

"Авангард-2" Краматорск (Вторая лига)

21.02.2020 г..

"Агробизнес" Волочиск (Первая лига)

"Нива" Винница (Вторая лига)

"Буковина" Черновцы (Вторая лига)

"Реал Фарма" Одесса (Вторая лига)

24.02.2020 г..

"Оболонь-Бровар" Киев (Первая лига)

"Оболонь-Бровар-2" Буча (Вторая лига)

"Чайка" Петропавловская Борщаговка (Вторая лига)

"Таврия Симферополь" (Вторая лига)

"Никополь" Никополь (Вторая лига)

25.02.2020 г..

"Ингулец" Петрово (Первая лига)

"Подолье" Хмельницкий (Вторая лига)

"Калуш" Калуш (Вторая лига)

"Энергия" Новая Каховка (Вторая лига)

"Горняк" Кривой Рог (Вторая лига)

26.02.2020 г..

"Минай-Закарпатье" Ужгород (Первая лига)

"Диназ" Вышгород (Вторая лига)

"Верес" Ровно (Вторая лига)

"Альянс" Липовая Долина (Вторая лига)

"Кристалл" Херсон (Вторая лига)

27.02.2020 г..

"Волынь" Луцк (Первая лига)

"Рух" Львов (Первая лига)

"Полесье" Житомир (Вторая лига)

"Нива" Тернополь (Вторая лига)

"ВПК-Агро" Шевченковка (Вторая лига)