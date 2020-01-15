Бакалов определился с тренерским штабом в Рухе

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов определился со своим тренерским штабом.

Первым помощником Бакалова стал Александр Грицай, который в своем послужном списке имеет опыт работы в тренерском штабе Юрия Вернидуба в луганской "Заре".

Еще одним новым лицом в "Рухе" стал Тарас Гребенюк, который будет тренировать вратарей. 48-летний специалист ранее работал с Бакаловым в составе киевского "Арсенала", "Славутича" и ПФК "Львов". Также Гребенюк имеет опыт работы в "Динамо" (Минск), "Шерифе" (Тирасполь), "Кривбассе" и "Вересе".

Также продолжат работу в тренерском штабе Юрий Шевчук и Виталий Романюк, которые в течение прошлого года работали под руководством Леонида Кучука, а также Андрей Кикоть.