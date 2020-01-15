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Шесть игроков покинули Балканы. На просмотр в команду прибыла целая группа потенциальных новичков

Первая лига
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Балканы вышли из отпуска

Шесть игроков покинули Балканы. На просмотр в команду прибыла целая группа потенциальных новичков
Новина українською

15 января зарянские "Балканы" вышли из отпуска и приступили к учебно-тренировочной работе.

Основной этап подготовки к весенней части сезона подопечные Андрея Пархоменко традиционно проведут в Одессе.

На первом этапе учебно-тренировочных сборов тренерский штаб зарянского коллектива запланировал проведение как минимум четырех контрольных матчей. Состоятся они 25 и 29 января, а также 1 и 8 февраля. Не исключено, что еще одну тренировочную игру подопечные Андрея Пархоменко проведут 14 февраля.

Что касается текущей кадровой ситуации в клубе, по окончанию осенней части чемпионата "Балканы" по разным причинам покинули вратарь Алексей Паламарчук, защитник Богдан Саламаха, полузащитники Виктор Георгиев и Ярослав Захаревич, а также игроки линии атаки Денис Антюх и Вадим Гранчар.

Работает с командой и целая группа потенциальных новичков, среди которых есть исполнители, имеющие опыт выступления в Первой лиге Украины, а также зарубежных чемпионатах. На днях к тренировочному лагерю команды из Одесской области должны присоединиться и несколько легионеров из дальнего зарубежья. Впрочем, говорить что-либо конкретное по потенциальным новичкам зарянской команды пока преждевременно.

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В статье: Ярослав Захаревич Балканы (Заря) Алексей Паламарчук Богдан Саламаха Виктор Георгиев Денис Антюх Вадим Гранчар
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Источник:
ФК Балканы

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