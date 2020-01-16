Бакалов: Знакомство с футболистами - процесс не одного дня

Новый наставник львовского "Руха" Юрий Бакалов поделился впечатлениями от знакомства с командой и рассказал об усилении, которое он хотел бы видеть.

Бакалов заметил, что знаком со многими футболистами - смотрел их игру.

"Но знакомство с командой - процесс не одного дня, - отмечает тренер. - Состоялась встреча, мы пообщались. Было несколько индивидуальных бесед. И в дальнейшем буду разговаривать с футболистами. Пока в клубе вижу только позитив".

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Высказался коуч и о задачах команды до конца сезона.

"Команда ставит перед собой большие цели - выход в УПЛ. Поэтому хотелось бы продублировать несколько позиций на футбольном поле, чтобы были два равноценных состава", - добавил Юрий Бакалов.