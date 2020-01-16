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Мысык и Габриэль вернулись в Рух

Первая лига
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Игроки проведут сборы в львовской команде

Мысык и Габриэль вернулись в Рух
Новина українською

Лидер Первой лиги, львовский "Рух" вернул в свое расположение двух игроков, которые осеннюю часть сезона провели в арендах.

Тренерский штаб "желто-черных" рассчитывает на Марьяна Мысыка и Габриэля, которые получат шанс зарекомендовать себя перед тренерским штабом на зимних сборах команды.

Напомним, Марьян Мысык осенью защищал цвета второлигового "Вереса". За ровенчан хавбек сыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

В свою очередь, бразильский нападающий Габриэль находился в аренде в "Калуше", где отметился четырьмя голами.

20 января, сразу после возвращения из Бразилии, Габриэль присоединится к своим партнерам по команде. Тогда как Марьян Мысык уже с сегодняшнего дня вступил в тренировок с основной командой.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) ФК Калуш Габриэль Марьян Мысык
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Источник:
ФК Рух

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