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Минай в спарринге уступил команде Первой лиги Венгрии

Первая лига
(1 голосов)

Закарпатцы открыли свой венгерский сбор

Минай в спарринге уступил команде Первой лиги Венгрии
Новина українською

Перволиговский "Минай" начал подготовку к весенней части сезона сбором в Венгрии.

В среду подопечные Василия кобина провели и свой первый спарринг – против венгерского клуба второго дивизиона (идет на 14-м месте) "Казинцбарцика".

Как сообщает официальный сайт "Миная", у украинской команды было чуть больше острых моментов, однако венгры преуспели с реализацией, забив во втором тайме единственный гол в матче.

В итоге, поединок так и завершился - со счетом 0:1 в пользу хозяев.

Уже 17-го января "Минай" сыграет свой следующий спарринг - с представителем Высшей лиги Венгрии "Кишвардой".

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.01.2020 в 00:45
проиграют
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