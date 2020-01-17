Минай в спарринге уступил команде Первой лиги Венгрии

Перволиговский "Минай" начал подготовку к весенней части сезона сбором в Венгрии.

В среду подопечные Василия кобина провели и свой первый спарринг – против венгерского клуба второго дивизиона (идет на 14-м месте) "Казинцбарцика".

Как сообщает официальный сайт "Миная", у украинской команды было чуть больше острых моментов, однако венгры преуспели с реализацией, забив во втором тайме единственный гол в матче.

В итоге, поединок так и завершился - со счетом 0:1 в пользу хозяев.

Уже 17-го января "Минай" сыграет свой следующий спарринг - с представителем Высшей лиги Венгрии "Кишвардой".