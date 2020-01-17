Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коломойский: Это неправда, что я владею 50% Карпат
Игорь Валерьевич, как оказалось, в украинский спорт не инвестирует
Владелец "Днепра" Игорь Коломойский заявил, что он не является совладельцем либо инвестором "Карпат".
– Говорят, вы владеете 50% "Карпат". Поэтому клуб не могут продать.
– Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли? Вы Дыминского вообще давно видели?
– Я его не видел уже очень давно.
– Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в "Карпатах" был приличный парень директором — Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
svat1303 (Днепр)
17.01.2020 в 01:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...