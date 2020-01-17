Коломойский: Это неправда, что я владею 50% Карпат

Владелец "Днепра" Игорь Коломойский заявил, что он не является совладельцем либо инвестором "Карпат".

– Говорят, вы владеете 50% "Карпат". Поэтому клуб не могут продать.

– Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли? Вы Дыминского вообще давно видели?

– Я его не видел уже очень давно.

– Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в "Карпатах" был приличный парень директором — Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет.