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Коломойский: Это неправда, что я владею 50% Карпат

Первая лига
(1 голосов)

Игорь Валерьевич, как оказалось, в украинский спорт не инвестирует

Коломойский: Это неправда, что я владею 50% Карпат
Новина українською

Владелец "Днепра" Игорь Коломойский заявил, что он не является совладельцем либо инвестором "Карпат".

– Говорят, вы владеете 50% "Карпат". Поэтому клуб не могут продать.

– Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли? Вы Дыминского вообще давно видели?

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– Я его не видел уже очень давно.

– Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в "Карпатах" был приличный парень директором — Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет.

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В статье: Игорь Коломойский Игорь Дедышин Петр Дыминский Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
17.01.2020 в 01:50
Коломойше верить -себя не уважать
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