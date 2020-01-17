Балканы на первом сборе сыграют с лидерами чемпионата соседней страны

Зорянские "Балканы" запланировали проведение 5 товарищеских встреч в рамках подготовки ко второй части сезона в Первой лиге.

В субботу, 25 января, соперником подопечных Андрея Пархоменко станет молодежный состав одесского "Черноморца". Местом проведения матча станет искусственный газон УТБ "Черноморец".

В среду, 29 января, достигнута договоренность о проведении тренировочной игры с первым составом "Черноморца". Место проведения предстоящего поединка будет зависеть от погодных условий. Не исключено, что игра может пройти на новом стадионе в селе Маяки Одесской области.

В субботу, 1 февраля, соперником "Балкан" станет тираспольский "Шериф". Встреча состоится в Тирасполе на территории СК "Шериф".

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В субботу, 8 февраля, подопечные Андрея Пархоменко посетят столицу Молдовы - город Кишинев, где на местной "Joma-Арене" сыграют против серебряного призера Национальной Дивизии этой страны команды "Сфынтул Георге".

И, наконец, в субботу, 15 февраля, зорянские "Балканы" в Одессе встретятся с представителем Второй лиги Украины - херсонским "Кристаллом".

Еще около пяти контрольных встреч команда Андрея Пархоменко намерена провести на зарубежном сборе в Турции.

Туда "Балканы" отправяться 18 февраля. Среди потенциальных соперников зорянского коллектива фигурируют ряд скандинавских клубов, а также представители чемпионата Беларуси, Казахстана и Узбекистана.