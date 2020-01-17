Агробизнес расторг контракт с лучшим бомбардиром команды из-за его поездки в Россию

Перволиговский "Агробизнес" прекратил сотрудничество с форвардом Игорем Сикорским.

Клуб из Волочиска расторг контракт с футболистом из-за его поездки в Россию. Фотографиями из своего вояжа игрок поделился в соцсетях.

В клубе отметили, что Сикорский нарушил условия личного контракта, который предполагает, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

"Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается.

Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять раненых, двое погибли.

"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе", – сказано в заявлении "Агробизнеса", опубликованном на официальном сайте клуба.

Отметим, что Игорь Сикорский в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром команды, забив 8 голов в 18 матчах.