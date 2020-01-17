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Агробизнес расторг контракт с лучшим бомбардиром команды из-за его поездки в Россию

Первая лига
(5 голосов)

Игорю Сикорскому отдых в России точно запомнится

Агробизнес расторг контракт с лучшим бомбардиром команды из-за его поездки в Россию
Новина українською

Перволиговский "Агробизнес" прекратил сотрудничество с форвардом Игорем Сикорским.

Клуб из Волочиска расторг контракт с футболистом из-за его поездки в Россию. Фотографиями из своего вояжа игрок поделился в соцсетях.

В клубе отметили, что Сикорский нарушил условия личного контракта, который предполагает, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

"Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается.

Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять раненых, двое погибли.

"Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе", – сказано в заявлении "Агробизнеса", опубликованном на официальном сайте клуба.

Отметим, что Игорь Сикорский в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром команды, забив 8 голов в 18 матчах.

Агробизнес расторг контракт с лучшим бомбардиром команды из-за его поездки в Россию - изображение 1Агробизнес расторг контракт с лучшим бомбардиром команды из-за его поездки в Россию - изображение 2

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В статье: Игорь Сикорский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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Комментарии (4)
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Pazhidza (Львів)
17.01.2020 в 16:54
В нас таких як він в Україні 30%!Але правильно зробили, що звільнили!
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Romerik (YNWA)
17.01.2020 в 16:53
Видно стереотип, что многие футболисты не очень умные, действительно правдивый. Насколько недалеким нужно быть, чтоб вместо скрытия факта посещения рашки, он наоборот выложил это на обозрение публики, так еще и стал позировать не где то в красивых местах, а на фоне флага и герба.. Всемирная премия за глупость в 2020 году нужно вручить именно ему...
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0
Technical
17.01.2020 в 16:51
Таке враження, що Ігор спеціально спровокував клуб. Він не міг не знати наслідків...
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0
0
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Инспектор ( )
17.01.2020 в 16:42
И еще такие фото выставил на фоне двуглавых бройлеров. Такое впечатление что не все дома
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+3
0

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