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Сикорский: Почему, когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало столь бурную реакцию

Первая лига
(3 голосов)

Игрок заявил, что все понимает и согласен с любым решением клуба из Волочиска

Сикорский: Почему, когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало столь бурную реакцию
Новина українською

Уже бывший форвард "Агробизнеса" Игорь Сикорский прокомментировал разрыв клубом контракта в одностороннем порядке после того, как игрок опубликовал в соцсетях фото со своего отдыха в России на фоне герба страны.

"Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался.

Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Я все понимаю, и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое оно есть", - сказал Сикорский.

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Сикорский Александр Усик Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (14)
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ZirkaFanKirovograd
17.01.2020 в 21:54
Потому что ты не Шева) )))
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0
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Динамо-машина (Киев)
17.01.2020 в 21:35
Война же началась летом 2014го?
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0
0
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Сергей.Л (Мариуполь)
17.01.2020 в 21:26
На фото: царский трон в Большом тронном зале Зимнего дворца. Вот сфоткался бы Сикорский в том же Петербурге у памятника Гоголю и какая тогда реакция бы была?
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0
-1
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Сергей.Л (Мариуполь)
17.01.2020 в 21:17
Шева там был 15.01.2014 г.Цитата из его вью: "Я приехал встретиться с друзьями, и, зная, что будет проходить такой интересный матч, с удовольствием пришел на стадион. СКА и Динамо - две ведущие команды в лиге. От игры получаю огромное удовольствие. Я в восторге от атмосферы на стадионе, действительно приятно сидеть на такой красивой арене при такой поддержке. Очень интересно смотреть повторы, особенно здорово видеть вставки из наших старых любимых фильмов. Очень приятно смотреть, как болеют зрители. Атмосфера очень хорошая.Конечно, мои симпатии на стороне СКА, потому что у меня здесь очень много друзей. Я знаком с Ильей Ковальчуком, поэтому с удовольствием приезжаю посмотреть на его игру. Сегодня как раз один из таких дней – я приехал и получаю огромное удовольствие. Играют ребята очень хорошо, высокие скорости. Я в детстве занимался одновременно и футболом, и хоккеем, поэтому на уровне любителя понимаю эту игру, болею, очень люблю смотреть", - цитирует слова Андрея Шевченко пресс-служба"
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
17.01.2020 в 21:14
Футболисты такие футболисты....
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+1
0
avatar
Bruska (Волочиск)
17.01.2020 в 21:03
одна справа їхати на матч, а інша фотографуватися на фоні герба країни з якою у нас війна!
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+5
-1
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Динамо-машина (Киев)
17.01.2020 в 20:59
Про Шеву не знал. А когда это было?
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+1
0
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
17.01.2020 в 21:12
15.01.2014 г.
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
17.01.2020 в 20:52
Спецом так поступив. Завтра в Чорноморці вже буде. Просто знав же як Собуцький до такого відноситься. Знав.
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+6
-1
Technical
17.01.2020 в 21:15
мені теж так здається...
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+4
-1
kampodua (Київ)
17.01.2020 в 22:10
Якщо так, то тепер подивимось як до такого відноситься Маркевич.
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+1
0
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mr.butters (Одесса)
17.01.2020 в 20:43
а Зинченко в Уфе играл, но сейчас он герой всей страны. двойные стандарты, о которых верно заметил Игорь
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+3
-3
beaver_penetrator (Meiringen)
17.01.2020 в 20:46
Зинченко каждое лето в Уфе мастер класс с найком проводит. Позапрошлым летом точно там был, но потом быстро потер пост.
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+1
0
alext1467 (Kiev)
17.01.2020 в 21:13
делай деньги делай деньги - остальное все дребе-бе-день (с))))
+2
0

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