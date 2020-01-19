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Минай отыгрался с 0:2 и отгрузил пять голов Дебрецену

Первая лига
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Подопечные Кобина проявили характер и разгромили соперника

Минай отыгрался с 0:2 и отгрузил пять голов Дебрецену
Новина українською

"Минай" эффектно победил в своем втором спарринге на венгерском сборе. Команда из Первой лиги Украины разгромила "Дебрецен" 5:2.

Примечательно, что "Минай" по ходу матча проигрывал 0:2, но смог перевернуть игру и сделать камбэк.

В составе украинской команды отличились забитыми мячами с игры Капустей, Карноза и Беца. Форвард "Миная" Роберт Гегедош реализовал пенальти и ещё один гол номинальные хозяева забили себе сами.

Напомним, 17-го января "Минай" проиграл "Кишварде" 0:1, которая играет в элитном венгерском дивизионе.

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В статье: Дебрецен ФК Минай
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