Минай отыгрался с 0:2 и отгрузил пять голов Дебрецену

"Минай" эффектно победил в своем втором спарринге на венгерском сборе. Команда из Первой лиги Украины разгромила "Дебрецен" 5:2.

Примечательно, что "Минай" по ходу матча проигрывал 0:2, но смог перевернуть игру и сделать камбэк.

В составе украинской команды отличились забитыми мячами с игры Капустей, Карноза и Беца. Форвард "Миная" Роберт Гегедош реализовал пенальти и ещё один гол номинальные хозяева забили себе сами.

Напомним, 17-го января "Минай" проиграл "Кишварде" 0:1, которая играет в элитном венгерском дивизионе.