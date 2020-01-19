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Романюк и Беленький пополнили состав Руха

Первая лига
(2 голосов)

Львовский клуб усилился двумя исполнителями

Романюк и Беленький пополнили состав Руха
Новина українською

"Рух" подписал соглашения с защитником Юрием Романюком и нападающим Станиславом Беленьким, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Романюк переберется в клуб в качестве свободного агента. 21-летний Беленький же будет выступать за "Рух" на правах аренды из словацкого "ДАКа".

Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа.

Напомним, что ранее главным тренером "Руха" стал Юрий Бакалов.

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В статье: Рух (Львов) Юрий Романюк Станислав Беленький
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