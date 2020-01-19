Романюк и Беленький пополнили состав Руха

"Рух" подписал соглашения с защитником Юрием Романюком и нападающим Станиславом Беленьким, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Романюк переберется в клуб в качестве свободного агента. 21-летний Беленький же будет выступать за "Рух" на правах аренды из словацкого "ДАКа".

Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа.

Напомним, что ранее главным тренером "Руха" стал Юрий Бакалов.