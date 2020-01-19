Стало известно, почему Козловский уволил Кучука

10 декабря прошлого года Леонид Кучук покинул пост главного тренера "Руха" из Первой лиги.

ТаТоТаке рассказал почему президент клуба из Винников Григорий Козловский уволил белорусского специалиста.

Сообщается, что причиной расторжения контракта стал прагматичный стиль 60-летнего наставника и победы с минимальным счетом. При Кучуке "Рух" одержал 12 побед, 7 из которых были со счетом 1:0.

Напомним, вместо Кучука пост наставника команды занял Юрий Бакалов.