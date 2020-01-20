Металлист 1925 прекратил сотрудничество с вратарем и нападающим

"Металлист 1925" расстался с двумя исполнителями.

Команду покинули вратарь Владислав Федак и нападающий Максим Прядун.

Отметим, что оба игрока пополнили состав команды в сентябре 2019 года, однако закрепиться в составе не сумели - Прядун сыграл в нынешнем сезоне 7 матчей, а Федак на поле не появлялся.