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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с вратарем и нападающим

Первая лига
(1 голосов)

Владислав Федак и Максим Прядун покинули команду

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с вратарем и нападающим
Новина українською

"Металлист 1925" расстался с двумя исполнителями.

Команду покинули вратарь Владислав Федак и нападающий Максим Прядун.

Отметим, что оба игрока пополнили состав команды в сентябре 2019 года, однако закрепиться в составе не сумели - Прядун сыграл в нынешнем сезоне 7 матчей, а Федак на поле не появлялся.

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В статье: Максим Прядун Металлист 1925 (Харьков) Владислав Федак
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
20.01.2020 в 23:12
Вдачі у нових командах!
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