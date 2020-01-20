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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с вратарем и нападающим
Владислав Федак и Максим Прядун покинули команду
"Металлист 1925" расстался с двумя исполнителями.
Команду покинули вратарь Владислав Федак и нападающий Максим Прядун.
Отметим, что оба игрока пополнили состав команды в сентябре 2019 года, однако закрепиться в составе не сумели - Прядун сыграл в нынешнем сезоне 7 матчей, а Федак на поле не появлялся.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
20.01.2020 в 23:12
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