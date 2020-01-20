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Шахтер провел свою первую тренировку в Турции

Первая лига
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Команда обосновалась в Белеке

Шахтер провел свою первую тренировку в Турции
Новина українською

Донецкий "Шахтер" прибыл в турецкий Белек на свой первый учебно-тренировочный сбор.

Уже в первый день горняки успели потренироваться. Занятие, ориентированное на игровые упражнения, длилось 1,5 часа.

Начиная со вторника, у "Шахтера" начнется режим двухразовых тренировок.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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