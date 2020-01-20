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Шахтер провел свою первую тренировку в Турции
Команда обосновалась в Белеке
Донецкий "Шахтер" прибыл в турецкий Белек на свой первый учебно-тренировочный сбор.
Уже в первый день горняки успели потренироваться. Занятие, ориентированное на игровые упражнения, длилось 1,5 часа.
Начиная со вторника, у "Шахтера" начнется режим двухразовых тренировок.
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Источник:ФК Шахтер
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