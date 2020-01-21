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Черноморец сыграл спарринг с Черноморцем-2, попутно просмотрев потенциальных новичков

Первая лига
(1 голосов)

Победила команда в белых манишках

Черноморец сыграл спарринг с Черноморцем-2, попутно просмотрев потенциальных новичков
Новина українською

Первая и вторая команды "Черноморца" провели на УТБ в Совиньоне тренировочный спарринг.

В каждом из таймов соперники полностью изменяли составы, поэтому в поединке приняли участие практически все футболисты, ведущие подготовку к чемпионату как в "Черноморце", так и в "Черноморце-2" (включая солидную группу потенциальных новичков).

Встреча завершилась победой команды, выступавшей в белых манишках — 2:1 (голы забили Д. Семенив, В. Шуховцев и футболист, находящийся на просмотре).

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В статье: Черноморец (Одесса) Черноморец-2 (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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