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Черноморец сыграл спарринг с Черноморцем-2, попутно просмотрев потенциальных новичков
Победила команда в белых манишках
Первая и вторая команды "Черноморца" провели на УТБ в Совиньоне тренировочный спарринг.
В каждом из таймов соперники полностью изменяли составы, поэтому в поединке приняли участие практически все футболисты, ведущие подготовку к чемпионату как в "Черноморце", так и в "Черноморце-2" (включая солидную группу потенциальных новичков).
Встреча завершилась победой команды, выступавшей в белых манишках — 2:1 (голы забили Д. Семенив, В. Шуховцев и футболист, находящийся на просмотре).
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Источник:Черноморец
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