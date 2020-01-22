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Горняк-Спорт вернул Моисеенко и попрощался с рядом игроков

Первая лига
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Команда вышла из отпуска

Горняк-Спорт вернул Моисеенко и попрощался с рядом игроков
Новина українською

21 января "Горняк-Спорт" провел первую в этом году тренировку после длительной зимней паузы. Традиционно первое тренировочное занятие началось с беговой работы, которая сочеталась с упражнениями общефизической подготовки.

Первым главным трансфером в 2020-м году стал приход в тренерский штаб "горняков" Юрия Николаевича Сака, который с этого года будет помогать главному тренеру Игорю Жабченко. Кроме того, ряды "Горняка-Спорт" пополнил Алексей Моисеенко, который вернулся в клуб из краматорского "Авангарда" после двухлетней паузы.

Что касается кадровых изменений, то "Горняк-Спорт" покинула группа футболистов — вратарь Игорь Коваль, защитники - Александр Головко и Богдан Бычков, полузащитники - Виктор Лиховидько, Антон Котляр, Андрей Ралюченко, нападающие Артем Хоцяновский и Владимир Одарюк (он был арендован у "Ворсклы" и срок аренды завершился).

Команда будет работать в привычном на зимних сборах режиме в Горишних Плавнях. Беговая работа будет сочетаться с работой в тренажерном зале. В среду команда пройдет медицинский осмотр, а в четверг в первой половине дня состоится первая тренировка на футбольном поле.

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В статье: Александр Головко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Юрий Сак Алексей Моисеенко Антон Котляр Артем Хоцяновский Богдан Бычков Андрей Ралюченко Виктор Лиховидько Владимир Одарюк Игорь Коваль
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Источник:
Горняк-Спорт

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