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Бартулович: Президент меня убедил, уговорил перейти в Ингулец

Первая лига
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Бартулович: Президент меня убедил, уговорил перейти в Ингулец
Новина українською

Новичок "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о подписании контракта с клубом из Петрово.

"У меня был долгосрочный контракт с "Волынью". Но это очень далеко от дома, я живу в Днепре. Потому принял такое решение, чтобы быть ближе к дому, ближе к семье. Я хорват, но Украина для меня второй дом, Днепр – родной город. Хорошо, что это недалеко от Петрово.

Встретились с Александром Поворознюком, хорошо поговорили. Он меня убедил, уговорил перейти в "Ингулец". Потом поговорил с Сергеем Лавриненко, он тоже сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Мне это нравится, меня это устроило.

Результаты команды говорят сами за себя, "Ингулец" находится на высоком месте, в прошлом году играл в финал Кубка. Команде по силам выйти в УПЛ. Главная задача – выход в УПЛ, президент и тренер дали мне это понять", – сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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