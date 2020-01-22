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Металлист 1925 просматривает двух бразильцев из чемпионата Узбекистана
До недавнего времени парни играли в чемпионате Узбекистана
Вчера харьковский "Металлист 1925" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.
Среди 24 игроков, которые принимали участие в тренировочном занятии, были замечены и потенциальные новички команды - полузащитник Лукас Кунья и нападающий Дуглас.
Последним клубом обоих бразильцев был клуб Суперлиги Узбекистана - "Сурхан".
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Источник:fc-metalist.com
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