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Металлист 1925 просматривает двух бразильцев из чемпионата Узбекистана

Первая лига
(1 голосов)

До недавнего времени парни играли в чемпионате Узбекистана

Металлист 1925 просматривает двух бразильцев из чемпионата Узбекистана
Новина українською

Вчера харьковский "Металлист 1925" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.

Среди 24 игроков, которые принимали участие в тренировочном занятии, были замечены и потенциальные новички команды - полузащитник Лукас Кунья и нападающий Дуглас.

Последним клубом обоих бразильцев был клуб Суперлиги Узбекистана - "Сурхан".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fc-metalist.com

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