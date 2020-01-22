Сикорский: Является ли Россия агрессором? Я далек от политики

Уже бывший форвард "Агробизнеса" Игорь Сикорский прокомментировал разрыв клубом контракта в одностороннем порядке после того, как игрок опубликовал в соцсетях фото со своего отдыха в России на фоне герба страны.

Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был у трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети.

Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. Я признаю, что допустил большую глупость, за что стал безработным. Теперь активно ищу новую команду.

Поеду ли я в Россию? Очень маловероятно. Меня интересует работа в родной стране.