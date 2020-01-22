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Сикорский: Является ли Россия агрессором? Я далек от политики

Первая лига
(2 голосов)

Удобно, когда спорт вне политики

Сикорский: Является ли Россия агрессором? Я далек от политики
Новина українською

Уже бывший форвард "Агробизнеса" Игорь Сикорский прокомментировал разрыв клубом контракта в одностороннем порядке после того, как игрок опубликовал в соцсетях фото со своего отдыха в России на фоне герба страны.

Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был у трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети.

Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. Я признаю, что допустил большую глупость, за что стал безработным. Теперь активно ищу новую команду.

Поеду ли я в Россию? Очень маловероятно. Меня интересует работа в родной стране.

При этом футболист отказался отвечать на вопрос, является ли для него Россия агрессором:

Я далек от политики, сосредоточен на футболе. Постараюсь как можно скорее забыть этот скандал и продолжить карьеру.

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В статье: Игорь Сикорский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Экспресс

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Комментарии (11)
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Пришта Литин (Киев)
22.01.2020 в 23:40
13000 вбитих окупантами громадян України це для ганебного покидька "далек от палитики". Гнидо блд, щоб ти не дождав!
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0
-1
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okolegko (Київ)
22.01.2020 в 23:06
З приводу фото праворуч можна сказати лише одне: «раденький, бо дурненький»
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+3
0
avatar
Инспектор ( )
22.01.2020 в 22:49
Да об этом дебиле мы и не знали. Нахрен сайт его пиарит
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+8
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
23.01.2020 в 00:02
Межсезонье, надо же народ собирать на сайт
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0
0
Sandra777 (Львів)
22.01.2020 в 22:48
Лошара
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+4
0
С.Карпович. (Ланівці)
22.01.2020 в 22:38
Він насправді тормоз,чи прикидається.Хоча ,якщо такі фото виставляв,то думаю не прикидається.
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+8
-2
миг-25 (киев)
22.01.2020 в 22:32
А где военкома?т-Поймать и на передовую А то украинцы КАЖДЫЙ ДЕНЬ гибнут -а донецкие гопники трусливо сдавшие свою Родину таким же уродам из России -жируют в Украине да еще и быдлячат
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+8
-2
lektor (Мариуполь)
22.01.2020 в 22:35
ты еще в кресле? за компом? собирай рюкзак и занимай очередь в военкомат
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+1
-8
avatar
Сумчанин (Сумы)
22.01.2020 в 22:50
А шо по тебе из града трактористы не попали? Плохой из тебя корректировщик
+5
-1
миг-25 (киев)
22.01.2020 в 23:47
Слыш клоун-Я в 19 лет в 1974 году уже был лейтенантом после военного училища в Харькове и честно отслужил по дырам 23 со льготными А твои донецкие предки в это время сидели на зоне или срывали шапки в сортирах
+1
0
xapyga (Запорожье)
22.01.2020 в 22:21
Царская россия и нынешняя две большие разницы,но ума конечно нет,съезди ты тихому к своим родственникам,не выставляя на обзор этот бред
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+5
0

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