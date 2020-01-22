Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сикорский: Является ли Россия агрессором? Я далек от политики
Удобно, когда спорт вне политики
Уже бывший форвард "Агробизнеса" Игорь Сикорский прокомментировал разрыв клубом контракта в одностороннем порядке после того, как игрок опубликовал в соцсетях фото со своего отдыха в России на фоне герба страны.
Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был у трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети.
Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. Я признаю, что допустил большую глупость, за что стал безработным. Теперь активно ищу новую команду.
Поеду ли я в Россию? Очень маловероятно. Меня интересует работа в родной стране.
При этом футболист отказался отвечать на вопрос, является ли для него Россия агрессором:
Я далек от политики, сосредоточен на футболе. Постараюсь как можно скорее забыть этот скандал и продолжить карьеру.
Новости по теме
- 20:38 Украинские Сикорский: Почему, когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало столь бурную реакцию
- 16:35 Украинские Агробизнес расторг контракт с лучшим бомбардиром команды из-за его поездки в Россию
- 19:48 Украинские Чижевский: Сикорский должен был подумать о последствиях. Он не имел права так поступать