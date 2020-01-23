Младен Бартулович: Украина дала мне многое, очень полюбил эту страну

Один из могикан среди выступающих в украинском футболе легионеров стал игроком шестого по счету клуба – "Ингульца". Корреспондент UA-Футбол был первым, кому Младен Бартулович дал эксклюзивное интервью. В нем он вспомнил о луцком этапе карьеры, поделился приятными воспоминаниями о периоде в сборной Хорватии и рассказал о своем отношении к Украине.

- В начале года из соцсетей стало известно, что вы больше не являетесь игроком луцкой "Волыни". Решили сменить обстановку? – первым делом интересуюсь у 33-летнего хорватского легионера.

- Это было моим личным решением. Три последних года был в разъездах, далеко от дома (он у меня в Днепре). К тому же, ребенок начал ходить в школу – вот мне и захотелось быть поближе к семье, больше времени уделять дочери.

- В Луцке вы провели чуть больше года. Как оцениваете этот период карьеры?

- Скажу так: он был неплохим. Правда, остался горький осадок от матчей плей-офф с "Карпатами", ведь по их итогам не удалось выйти в Премьер-лигу. В целом же время, проведенное в "Волыни", оставило у меня хорошие впечатления. Было приятно работать с тренерским штабом во главе с Андреем Тлумаком. Ему, партнерам по команде и всем людям из луцкого клуба хочу сказать большое спасибо за совместную работу. Для меня это было прекрасное время.

- Если предположить, что минувшим летом переходные матчи с львовскими "Карпатами" за право играть в Премьер-лиге завершились бы в пользу "Волыни", этой зимой не стали бы уходить?

- Тяжело сейчас об этом рассуждать. Даже не знаю, что ответить, ведь вернись "Волынь" в элиту – и все могло сложиться по-разному.

- С Андреем Тлумаком вы были знакомы по львовским "Карпатам". Этот факт помогал в работе во время ваших выступлений в Луцке?

- Конечно. У нас сложились очень хорошие отношения, было взаимопонимание. Это помогало и мне, и тренеру, будучи плюсом в работе.

- С главной фигурой в волынском футболе – харизматичным Виталием Кварцяным общались?

- Не сказал бы. Он часто находился на стадионе, и иногда была возможность пообщаться. Виталий Владимирович следит за командой, он знаковый человек в волынском футболе. О нем я давно был наслышан, да и поработать вместе с ним довелось – тогда, когда он в течение одного месяца возглавлял "Кривбасс". Уже тогда Кварцяный запомнился мне своей неординарностью.

- Многие специалисты отмечают, что такого накала борьбы и турнирной интриги, как в сезоне-2019/20 в первой лиге, за всю историю украинского футбола еще не было. Играя в "Волыни", вы это тоже прочувствовали?

- Конечно, прочувствовал. Турнирная таблица показывает, что нет проходных игр. Нам ни один матч легко не давался. Со всеми командами было очень тяжело играть, так как против "Волыни" они бились с особым настроем. Не знаю, как они действовали против других соперников, но с нами выкладывались по максимуму. Нам очень тяжело давалось начало сезона, но позже наступил перелом. Он случился в трудном поединке с волочиским "Агробизнесом", в котором мы вырвали победу. После этого "Волынь" одержала их восемь кряду, поднявшись в верхнюю часть таблицы. Этого показателя многие ожидали, так как считают луцкую команду фаворитом. Вместе с "Рухом" и "Ингульцом". Думаю, что в весенней части чемпионата соперничество в первой лиге будет еще интереснее и накал борьбы увеличится.

- Способна ли "Волынь" в этом сезоне завоевать право вновь играть в Премьер-лиге?

- Считаю, что да. Как по подбору игроков, так и по другим критериям.

- За четырнадцать лет, минувших с момента вашего приезда в Украину, вы успели поиграть в шести городах. Что скажете о Луцке?

- Он чем-то похож на польские города, так как находится близко от границы. Я немного поиграл в Польше, поэтому имею возможность сравнивать. А еще Луцк напоминает мне Полтаву – маленький компактный городок, уютный и спокойный. Он совершенно другой, чем Днепр, Харьков и другие большие города. Отличается он и от Львова. В Луцке чувствовал себя вполне комфортно, никаких проблем не возникало.

- В Украине вы уже давно считаетесь своим. Не только потому, что играете в нашей стране много лет, но и ввиду вашего семейного статуса.

- Да, одиннадцать лет назад я в Украине женился и для себя давным-давно решил, что буду в ней жить. Мне тут очень комфортно. Я полюбил Украину очень сильно.

- Семья колесит по городам Украины вслед за вами?

Раньше мне приходилось играть недалеко от Днепра, в связи с чем не было необходимости семье переезжать. А когда я выступал в польской Легнице и Луцке, то жена и дочь иногда меня навещали. Большую же часть времени, проведенного в "Медзи" и "Волыни" я был оторван от семьи.

- С тестем, бывшим игроком днепропетровского "Днепра" и запорожского "Металлурга" Сергеем Башкировым по поводу ваших футбольных дел часто советуетесь?

- Конечно. И это вполне нормально, мы ведь футбольные люди. О футболе можем с тестем говорить на любую тему. Разумеется, он мне советует, как лучше поступить в той или другой ситуации.

- Как вы к нему обращаетесь – по имени-отчеству или "папа"?

- По имени-отчеству – Сергей Геннадиевич (улыбается).

- Что думаете по поводу своего будущего?

- Хочется еще поиграть в футбол, и желательно в Премьер-лиге. А как быть потом – будем дальше думать. Пока что начал с тренерских курсов – на данный момент уже имею лицензию категории "С". В дальнейших же планах намерен двигаться в этом направлении. В любом случае хочу остаться в футболе, даже после того, как завершу в нем активные выступления.

- Стало известно, что вы продолжите карьеру в "Ингульце"…

- Помимо "Ингульца" была также заинтересованность со стороны "Карпат" и нескольких других клубов. Но я с выбором определился.

- От чего зависело ваше решение? Неужто от территориальной близости к Днепру?

- Скорее всего, что так (улыбается).

- Когда промелькнула информация об интересе к вашей персоне со стороны уже знакомых вам "Карпат", невольно вспомнилась известная в Украине поговорка "Дважды в одну реку не войти". Подобная по смыслу на вашей родине в Хорватии тоже есть?

- Для меня Украина ведь тоже родина. А что касается поговорки, то я, конечно же, ее слышал. В Хорватии такой вроде бы нет. Касательно "Карпат" в данном случае она подходит (смеется).

- В свое время вы привлекались в сборную Хорватии, однако сыграли в ее составе всего несколько матчей. Наверняка не ошибусь, если предположу, что они запомнились на всю жизнь…

- Понятное дело, что запомнились. Правда, сыграл я всего в двух товарищеских матчах – с Южной Кореей и Лихтенштейном. С первым из соперников принимал участие в игре в рамках международного турнира в Азии, а со вторым играл в хорватском городе Витковци. Был период, когда перед чемпионатом Европы я вызывался в сборную Хорватии, однако в матчах не участвовал. Тем не менее, в заявку национальной команды попадал. Для меня то время было достаточно ярким. Его я вспоминаю еще и потому, что посчастливилось оказаться в одной компании с такими известными футболистами, как Ракитич, Модрич, Эдуардо, Чорлука и многими другими, которых знает весь мир.

- С кем из известных хорватских игроков поддерживаете отношения?

- С Калиничем. Иногда общаемся с Перишичем. Оба, кстати, из моего города – Сплита.

- На родине часто бываете?

- В основном, во время отпуска. Когда есть возможность, стараемся ездить отдыхать в Хорватию всей семьей. Особенно красиво там летом.

- Украинским языком вы владеете так же свободно, как и русским?

- Немножко хуже, но все розумію (смеется). Наибольшая практика в украинском была у меня во время выступлений во Львове и Луцке.

- Встречаются ли слова, которые для вас незнакомы?

- Бывает. Раньше бывало намного чаще, но сейчас все меньше и меньше.

- Полагаю, вам уже не раз приходилось слышать комплименты в свой адрес о том, что русским вы владеете на очень приличном уровне?

- Да-да, много раз такое слышал. Некоторые люди даже не могли понять, что я иностранец.

- Вы не раз говорили о своей любви к Украине. С кем или чем у вас ассоциируется эта страна?

- Со многим. В первую очередь, с Шевченко.

- С Тарасом Шевченко или Андреем Шевченко?

- (Смеется). С Андреем. Речь же о моих кругах, футбольных (улыбается).

- А в остальном?

- (Немного задумавшись). С вышиванками, борщом и замечательными украинскими песнями.

- Кстати, а какие украинские исполнители вам нравятся?

- Я все слушаю, каких-то любимых групп, певцов или певиц у меня нет. Появляется новая хорошая песня – и я ее с удовольствием прослушиваю.

- Вернемся к футболу. Не задумывались ли о том, что если бы не вызов в сборную Хорватии, вы могли бы сменить гражданство и иметь шансы привлекаться в национальную команду Украины?

- Лет десять назад об этом можно было бы думать (улыбается). А так… Как сложилось – так сложилось. Значит, так оно должно было быть. Смысла жалеть о чем-либо нет, это уже прошлое.

- Полагаю, что в футбольном плане Украина вам многое дала. Не так ли?

- Очень многое. Сплитский "Хайдук" дал мне главное – возможность заложить фундамент в моей профессии, а Украина – все остальное. Плюс семью.

Фото - UA-Футбол, ФК Волынь