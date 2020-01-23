Андрей Тлумак: Михалик показал свой характер. Он футболист с большой буквы

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак подвел итоги выступления команды в осенней части сезона и рассказал о планах подготовки ко второй части чемпионата.

- Задачу выхода команды в Премьер-лигу никто не отменял. Это понятно. Интересно, на какое место претендуете?

- Общая задача – выход в УПЛ. Будем выходить играть каждый матч на победу. В прошлом году мы громко заявили, а вышло, как вышло ("Волынь" уступила в плей-офф "Карпатам" - прим.ред.). Поэтому в этом году мы хотим быть немного скромнее.

- Перед началом чемпионата вы хорошо усилились. Но после осенней части сезона команду покинули такие ведущие игроки как Неплях (12 проведенных матчей), Пономарь (16), Мельничук (11). Особенно ощутимой будет потеря Бартуловича (18 матчей) и Горопевшека (17). Можете объяснить причину?

- У Бартуловича сложились семейные обстоятельства, ему нужно быть рядом с семьей. Он пришел, объяснил, и мы пошли ему на встречу. Семья прежде всего. Такая же история и у Горопевшика, который захотел вернуться на родину в Словению также по семейным делам. Мы пошли навстречу нашим футболистам, они многое для нас сделали, помогли команде и тут мы нашли понимание. А по остальным – "футбольное колесо" постоянно крутиться, поэтому должна быть новая свежая кровь. Кто-то меньше играл, но хотел быть больше на футбольном поле. Это все квалифицированные игроки, даем им шанс реализовать себя в других командах, и может у кого-то лучше получится в новом коллективе. Поэтому мы делаем обновление, через несколько дней вы узнаете, кто к нам придет.

- Озвучить имена можете, сколько должно прийти игроков?

- Не хочу загадывать наперед. Почти на 90-98 процентов сделки уже договорены, но пока не поставят подписи под соглашением, не могу оглашать их имена. Но усиление будет качественным, уверен, игроки подойдут под наш стиль футбола. С тремя футболистами вели переговоры во время чемпионата, и, как я уже сказал, все на финишной прямой, плюс еще два добавятся.

- После поражения в 10 туре от "Металлиста-1925" вы собирались уйти в отставку, сказав: "Возможно, кто-то другой нашу команду зарядит и спасет ситуацию". Что заставило поменять решение?

- Это уже история, к которой не хочется возвращаться. Скажем так, что большую роль сыграли футболисты, поддержавшие меня не только словом, но и делом. После этой игры мы девять матчей прошли без поражений, одержали восемь побед при одной ничьей. Плюс, спасибо нашему спортивному директору, который не принял мое решения об отставке, а наоборот в трудную минуту показал, что рассчитывает на меня. Поддержка ребят и руководства вдохновила и дала новые силы на решение поставленной задачи. Все сошлось в одно, я всем сильно благодарен.

- Как оцените итоги выступления команды в осенней части сезона?

- Разделил бы на несколько частей. Вначале стартовали с поражения. Это объясняется тем, что игроки еще находились под впечатлением от невыхода в УПЛ, и это психологически давило, ведь костяк команды практически сохранился. Самое лучшее лекарство - время, которого нам немного не хватило, чтобы отойти от болезненного удара. Может, были и ошибки со стороны тренерского штаба, не до конца смогли убедить ребят, что все начинается сначала. Потом после критического момента игроки уловили тот футбол, который мы хотели. Он нравился как им, так и нам.

- Если бы в последнем туре обыграли "Николаев", то ушли бы на зимний перерыв на первом месте с хорошим настроением, можно было бы считать осеннюю часть чемпионата близкой к идеальной. Вы согласны со мной?

- Не хочу говорить о неудаче, что не обыграли "Николаев". Даже наша восмиматчевая выигрышная серия складывалась по-разному. После проигрыша харьковчанам принимали дома "Агробизнес", проигрывали 0:1, играя в меньшинстве, сумели не без доли везения победить. Где-то нашли, а где-то недобрали. Второе место с отрывом в одно очко от первого - тоже неплохой результат, поэтому жаловаться на Удачу не стоит. Ушли в отпуск с хорошим настроением, все будет продолжаться после зимы. Осталось провести одиннадцать матчей, все команды будут в равных условиях.

- Этот чемпионат очень интересный и напряженный - 7-8 команд претендуют на повышение в классе. А как вам видится со стороны?

- Такого напряжения и борьбы никогда в Первой лиги не было. Раньше от силы 3-4 команды боролись за выход в элиту. А сейчас вы видите сколько? И с каждым годом лига будет все сильнее и сильнее, в том плане что подравнялись все условия во многих командах Первой лиги, которые могут позволить приобретать одного уровня футболистов. У нас среди опытных игроков раскрылось много талантливой молодежи, такие как Климец, Рябов, Ульянов, Карпенко. Если мы не можем, имею виду украинские клубы, брать качественных легионеров, то лучше брать наших качественных ветеранов, которые будут учить молодежь, и она рядом с ними будет быстрее расти. Это мое мнение.

- Какие планы подготовки после зимней паузы?

- Второй год подряд провели новогодний турнир имени нашего спортивного директора Кошельника. Участвовало четыре команды: основная, тренерская, посмотрели U-19, и чемпион города. Встретились, пообщались с ребятами, посмотрели в каком они настроении, и отпустили домой. Основную подготовку начнем с 20 января. Не форсируем, ибо имеем большую паузу, спокойно делаем втягивающий сбор, входим в три основных микроцикла: выносливость, сила и скорость. Каждый игрок в отпуске бегал кроссы, играли в футбол, поэтому начнут тренировки, находясь в тонусе. Дома будем готовиться до 20 февраля, разбавляя контрольными матчами. Запланированы четыре поединка: с "Ковелем", "Вересом", "Полесьем" и киевским "Динамо U-21". Также запланировали выезд на игру в Беларусь. 20 февраля вылетаем в Турции на двадцать один день, где сыграем пять матчей.

- Похоже, некоторые игроки, как Михалик, уже сейчас рвутся в бой. Участвуя в городском турнире по мини-футболу, Тарас устроил небольшую заварушку. Что вы скажите по этому поводу?

- Разговаривал с Тарасом по инциденту, и он объяснил это перехлестом эмоций. Наверное, на его месте каждый отреагировал бы таким образом. Это реакция на грубость соперника, у которого было желание нанести травму. Игроки вышли играть для поддержания формы, получить травму в межсезонье никто не хочет. Тарас показал свой характер, который всегда с ним в течение его игровой карьеры. Он футболист с большой буквы.