Яремче, Ивано-Франковск и Турция. Три сбора Прикарпатья

Ивано-Франковское "Прикарпатье" начало подготовку к весенней части сезона. Футболисты прошли медицинский осмотр и отправились в Яремче на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до конца месяца.

Уже традиционно в высокогорье Карпат команда будет закладывать фундамент физической и функциональной подготовки. Кроме беговой работы, тренировок на местном стадионе, игроки будут заниматься в тренажерном зале и бассейне отеля "Карпатские зори".

Второй сбор пройдет в Ивано-Франковске и продлится фактически весь февраль. Кроме тренировок на искусственной площадке "Хет-трик Арены" команда сыграет на домашнем "Кубке мэра-2020", а также проведет несколько товарищеских матчей. В этот период будут пересматриваться потенциальные новички команды, после чего сформируется список футболистов, которые продолжат подготовку на заключительном сборе.

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Заключительный третий сбор "Прикарпатье" проведет с 28 февраля по 13 марта в Турции, где запланировано 4 контрольных поединка с зарубежными и украинскими командами.

Как и в прошлом году, ивано-франковцы будут базироваться в отеле "Atlantis" в городе Белек. По возвращении домой ивано-франковцы завершат подготовку к старту весенней части сезона. Выездной матч 20-го тура чемпионата Первой лиги с "Николаевом" состоится 22 марта.

20-31 января: первый учебно-тренировочный сбор в Яремче (физическая и функциональная подготовка, спарринги)

3-24 февраля: второй учебно-тренировочный сбор в Ивано-Франковске (тактико-техническая подготовка, спарринги)

10-23 февраля: участие в турнире "Кубок мэра" в Ивано-Франковске (матчи турнира, спарринги)

28 февраля - 13 марта: третий учебно-тренировочный сбор в Турции (4 контрольных поединка)