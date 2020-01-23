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Гендиректор Черкащины: Инвестор клуба отошел от дел

Первая лига
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Уехал в США

Гендиректор Черкащины: Инвестор клуба отошел от дел
Новина українською

Генеральный директор ФК "Черкащина" Юрий Колесник заявил, что бывший инвестор клуба Владимир Лашкул находится вне Украины.

- Владимир Лашкул сейчас в США по семейным обстоятельствам.

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Он передал клуб Федерации футбола Черкасской области и полностью отошел от дел.

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В статье: Первая лига Владимир Лашкул Черкащина (Черкассы)
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Источник:
Табло Черкаси

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