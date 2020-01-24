Авангард подписал Нехтия и попрощался с рядом игроков

Краматорский "Авангард" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Некоторые кадровые изменения произошли в составе краматорцев.

Команду покинули Дмитрий Ульянов, Алексей Моисеенко и Валерий Куценко, у которых закончились контракты, а также Владислав Емец, который перешел в ковалевский "Колос".

В то же время, из "Колоса" на правах свободного агента пришел опытный форвард Владислав Нехтий который уже подписал с "Авангардом" контракт сроком на 1 год.

На просмотре в команде также находятся Дмитрий Петрик, Игорь Решетов, Денис Долинский и Александр Цыбульник.

В то же время тренерский штаб на первом втягивающем сборе решило просмотреть несколько игроков второй и молодежной команд "Авангарда".