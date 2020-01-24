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Словацкий старожил Миная покинул клуб
Яромир Лобода покидает клуб, но может остаться в Ужгороде
Один из старожилов "Миная", 28-летний Яромир Лобода покинул клуб.
Стороны расторгли контракт, который заканчивался в конце сезона, по обоюдному согласию.
Отметим, что Яромир прошел путь с клубом от чемпионата области до Первой лиги Украины. В официальных играх Лобода провел за минайцев 88 матчей (9 голов).
Вероятно, игрок может попробовать свои силы в ФК "Ужгород" или вернуться в Словакию, где он провел значительную часть свой карьеры.
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Источник:Час Закарпаття
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