Словацкий старожил Миная покинул клуб

Один из старожилов "Миная", 28-летний Яромир Лобода покинул клуб.

Стороны расторгли контракт, который заканчивался в конце сезона, по обоюдному согласию.

Отметим, что Яромир прошел путь с клубом от чемпионата области до Первой лиги Украины. В официальных играх Лобода провел за минайцев 88 матчей (9 голов).

Вероятно, игрок может попробовать свои силы в ФК "Ужгород" или вернуться в Словакию, где он провел значительную часть свой карьеры.