Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгром от Руха. В первом спарринге лидер Первой лиги забил 7 голов
Первый поединок на поле будущей футбольной академии
В первом контрольном спарринге в 2020 году "Рух" победил действующих чемпионов Львовской области - "Юность" из Верхней Белки.
В ворота гостей "желто-черные" забили сразу 7 голов.
Поединок был историческим, ведь впервые состоялся на поле будущей академии "Руха".
26.01.2020 г.. Львов, поле Академии "Рух"
"Рух" (Львов) - "Юность" (Верхняя Белка)
Голы: Бойчук, 5, Габриэль, 26 Кондраков, 39, Мысык, 58, Беленький, 64 (пен.), 75, 81 - Дуць, 79 (а / г).
1 тайм. "Рух" (Львов): Ильющенков, игрок на просмотре, Немчанинов, Коробенко, Романюк, Мартынюк, Калюжный, Бойчук (игрок на просмотре, 26), игрок на просмотре, Габриэль, Кондраков.
2 тайм. "Рух" (Львов): Мысак, Заставный, Дуць, Никитюк, игрок на просмотре, Брикнер, Копина, Синица, Мысык, Беленький, Эрнест.
Видеообзор матча