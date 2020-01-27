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Разгром от Руха. В первом спарринге лидер Первой лиги забил 7 голов

Первая лига
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Первый поединок на поле будущей футбольной академии

Разгром от Руха. В первом спарринге лидер Первой лиги забил 7 голов
Новина українською

В первом контрольном спарринге в 2020 году "Рух" победил действующих чемпионов Львовской области - "Юность" из Верхней Белки.
В ворота гостей "желто-черные" забили сразу 7 голов.

Поединок был историческим, ведь впервые состоялся на поле будущей академии "Руха".

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26.01.2020 г.. Львов, поле Академии "Рух"

"Рух" (Львов) - "Юность" (Верхняя Белка)

Голы: Бойчук, 5, Габриэль, 26 Кондраков, 39, Мысык, 58, Беленький, 64 (пен.), 75, 81 - Дуць, 79 (а / г).

1 тайм. "Рух" (Львов): Ильющенков, игрок на просмотре, Немчанинов, Коробенко, Романюк, Мартынюк, Калюжный, Бойчук (игрок на просмотре, 26), игрок на просмотре, Габриэль, Кондраков.

2 тайм. "Рух" (Львов): Мысак, Заставный, Дуць, Никитюк, игрок на просмотре, Брикнер, Копина, Синица, Мысык, Беленький, Эрнест.

Видеообзор матча

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В статье: Юрий Бакалов Товарищеский матч Рух (Львов) спарринг контрольн
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Источник:
ФК Рух

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