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Ингулец усилился экс-игроком Львова
Николай Квасный недолго был без команды
"Ингулец" подписал флангового защитника Николая Квасного.
Условия контракта клуб из Петрово не раскрывает, а лишь сообщает, что выступать в своей новой команде футболист будет под №99.
Напомним, что последним клубом 25-летнего защитника был ФК "Львов", который Квасный покинул в декабре прошлого года. Также ранее футболист успел поиграть за "Ворсклу", "Сумы" и "Прикарпатье".
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