Ингулец усилился экс-игроком Львова

"Ингулец" подписал флангового защитника Николая Квасного.

Условия контракта клуб из Петрово не раскрывает, а лишь сообщает, что выступать в своей новой команде футболист будет под №99.

Напомним, что последним клубом 25-летнего защитника был ФК "Львов", который Квасный покинул в декабре прошлого года. Также ранее футболист успел поиграть за "Ворсклу", "Сумы" и "Прикарпатье".