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Ингулец усилился экс-игроком Львова

Первая лига
(1 голосов)

Николай Квасный недолго был без команды

Ингулец усилился экс-игроком Львова
Новина українською

"Ингулец" подписал флангового защитника Николая Квасного.

Условия контракта клуб из Петрово не раскрывает, а лишь сообщает, что выступать в своей новой команде футболист будет под №99.

Напомним, что последним клубом 25-летнего защитника был ФК "Львов", который Квасный покинул в декабре прошлого года. Также ранее футболист успел поиграть за "Ворсклу", "Сумы" и "Прикарпатье".

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В статье: Ингулец (Петрово) Николай Квасный
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