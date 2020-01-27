Приндета, Кулиш и Конкольняк стали игроками Волыни

Перед стартом весенней части сезона "Волынь" усилилась тремя исполнителями.

Контракты с луцким клубом подписали защитники Виталий Приндета и Ярослав Конкольняк, а также форвард Станислав Кулиш.

Отметим, что 26-летний Приндета до недавнего времени защищал цвета "Десны" (2 матча в нынешнем сезоне), 28-летний Конкольняк играл за "Прикарпатье" (18 матчей и 1 гол), а 30-летний Кулиш был игроком "Днепра-1" (15 игр, 1 гол).