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Нападающий Авангарда: Отставание от 1 позиции - 6 очков. Можно бороться за призовые места

Первая лига
(1 голосов)

Путевка в УПЛ в этом сезоне?

Нападающий Авангарда: Отставание от 1 позиции - 6 очков. Можно бороться за призовые места
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Владислав Нехтий недавно присоединился к краматорскому "Авангарду" и рассказал, что 4 года назад за него уже выступал.

Подписание контракта с клубом Владислав называет "возвращением домой".

"Вдвойне приятно, потому что здесь вся моя семья. Я был в интернате донецкого "Шахтера", поиграл в Казахстане, тогда вернулся в "Авангард" и еще на 4 года ушел в другие клубы", - говорит нападающий.

Цель в команде Влад ставит общекомандную - побеждать в каждом матче.

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"Если взглянуть в турнирную таблицу, то видно, что отставание от 1 места - всего лишь 6 очков. Почему бы не побороться хотя бы за призовые места, чтобы завоевать путевку в УПЛ?", - говорит Нехтий.

Сообщил Влад и о том, как проходили переговоры с "Авангардом".

"Мы долго общались с главным тренером и вообще постоянно были с ним на связи. Поступило предложение, мы встретились, я услышал, какие цели клуба и о наличии проекта на 3-5 лет, - рассказывает Нехтий. - В УПЛ я поиграл, но не так много игр сыграл за "Колос". - В "Авангарде" есть старшие ребята, которые больше поиграли в УПЛ. Есть и моложе. Надеюсь, мы все вместе будем работать на команду".

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Владислав Нехтий
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Источник:
ФК Авангард

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