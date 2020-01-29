Кремень расстался с четырьмя игроками и спортивным директором

Кременчугский "Кремень" прекратил сотрудничество с четырьмя игроками.

Команду покинули голкипер Орест Будюк, защитник Дмитрий Зозуля, полузащитник Анатолий Масалов и нападающий Ростислав Тарануха.

Напомним, что Будюк в первом круге провел 18 матчей, Зозуля в 16 играх забил четыре гола, на счету Таранухи два гола в 18 матчах, а Масалов сыграл в 11 поединках за "Кремень".

Также заявление по собственному желанию написал спортивный директор Евгений Берун, который работал в клубе с лета 2018 года.





Отметим, что осеннюю часть чемпионата "Кремень" завершил на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги.