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Кремень расстался с четырьмя игроками и спортивным директором
Кадровые перестановке в кременчугском клубе
Кременчугский "Кремень" прекратил сотрудничество с четырьмя игроками.
Команду покинули голкипер Орест Будюк, защитник Дмитрий Зозуля, полузащитник Анатолий Масалов и нападающий Ростислав Тарануха.
Напомним, что Будюк в первом круге провел 18 матчей, Зозуля в 16 играх забил четыре гола, на счету Таранухи два гола в 18 матчах, а Масалов сыграл в 11 поединках за "Кремень".
Также заявление по собственному желанию написал спортивный директор Евгений Берун, который работал в клубе с лета 2018 года.
Отметим, что осеннюю часть чемпионата "Кремень" завершил на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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