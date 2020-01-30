Александр Бандура - игрок Руха

33-летний вратарь Александр Бандура подписал контракт с львовским "Рухом".

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года. Выступать в своей новой команде кипер будет под №33.

Предыдущим клубом вратаря был ФК "Львов", который Бандура покинул неделю назад.

Бандура выступал за ФК "Львов" с июля 2018 года. В чемпионате 2019/2020 провел 6 матчей, пропустил 12 мячей.