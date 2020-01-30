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Александр Бандура - игрок Руха

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Рух усилился экс-кипером Львова

Александр Бандура - игрок Руха
Новина українською

33-летний вратарь Александр Бандура подписал контракт с львовским "Рухом".

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года. Выступать в своей новой команде кипер будет под №33.

Предыдущим клубом вратаря был ФК "Львов", который Бандура покинул неделю назад.

Бандура выступал за ФК "Львов" с июля 2018 года. В чемпионате 2019/2020 провел 6 матчей, пропустил 12 мячей.

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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