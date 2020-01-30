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Черноморец подписал Микицея и Курилко

Первая лига
(1 голосов)

Опыт и молодость

Черноморец подписал Микицея и Курилко
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании двух игроков.

Клуб подписал контракты с 30-летним защитником Станиславом Микицеем и 19-летним голкипером Богданом Курилко.

Условия контрактов клуб не сообщает.

Отметим, что Микицей является воспитанником "Шахтера". Также играл в "Ильичевце", "Заре", и "Александрии". Первую половину нынешнего сезона провел в латвийской "Елгаве".

Курилко является воспитанником киевских "Атлета" и ДЮСШ-15. До недавнего времени играл за херсонский "Кристалл". В "Черноморце" будет выступать под номером 75.

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В статье: Черноморец (Одесса) Станислав Микицей Богдан Курилко
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
30.01.2020 в 20:15
Значит останутся в первой лиге таки.
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