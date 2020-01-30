Черноморец подписал Микицея и Курилко

Одесский "Черноморец" объявил о подписании двух игроков.

Клуб подписал контракты с 30-летним защитником Станиславом Микицеем и 19-летним голкипером Богданом Курилко.

Условия контрактов клуб не сообщает.

Отметим, что Микицей является воспитанником "Шахтера". Также играл в "Ильичевце", "Заре", и "Александрии". Первую половину нынешнего сезона провел в латвийской "Елгаве".

Курилко является воспитанником киевских "Атлета" и ДЮСШ-15. До недавнего времени играл за херсонский "Кристалл". В "Черноморце" будет выступать под номером 75.