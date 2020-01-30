Кварцяный: Я не принимаю решения по селекции Волыни, а просто советую

Президент "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как у волынян происходит селекционная работа.

"В "Волыни" занимаются селекционной работой. Я им подсказываю, они принимают решения, я не принимаю, честно говоря. Но я видел очень интересных футболистов в "Црвене Звезде", к примеру. У них можно было бы выбрать 3-4 очень классных футболистов.

Особенно мне правый полузащитник понравился, очень интересный, мощный. Самое главное, что говорят, надо маленьких, они быстро бегают, а эти не успевают. А тот высокий, с мячом прекрасно работает, мощный, пробрасывает, оббегает, замахи делает, телом работает. Кроме того, он возвращался назад и отбирал", – сказал Кварцяный.