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Кварцяный: Я не принимаю решения по селекции Волыни, а просто советую

Первая лига
(1 голосов)

Специалисту очень понравилась молодежь Црвены Звезды

Кварцяный: Я не принимаю решения по селекции Волыни, а просто советую
Новина українською

Президент "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как у волынян происходит селекционная работа.

"В "Волыни" занимаются селекционной работой. Я им подсказываю, они принимают решения, я не принимаю, честно говоря. Но я видел очень интересных футболистов в "Црвене Звезде", к примеру. У них можно было бы выбрать 3-4 очень классных футболистов.

Особенно мне правый полузащитник понравился, очень интересный, мощный. Самое главное, что говорят, надо маленьких, они быстро бегают, а эти не успевают. А тот высокий, с мячом прекрасно работает, мощный, пробрасывает, оббегает, замахи делает, телом работает. Кроме того, он возвращался назад и отбирал", – сказал Кварцяный.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
30.01.2020 в 21:08
Речь Кварцяного - это программа клубов УПЛ под названием " Бей-беги!".... Почему-то Кварцяный не говорит о его СИСТЕМЕ "ПЕРВЫЙ КРУГ"...Когда в первом круге чемпионата "Волынь" костями ложилась, очки выгрызала...Тренировки в бронежилетах.... Но когда наступал момент НЕвылета, тогда Кварцяный превращался в кассира....
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С.Карпович. (Ланівці)
30.01.2020 в 21:47
був свідком?
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ПетроФ (Луцьк)
30.01.2020 в 21:54
просто квашин а тепер залізь в архіви. Коли кварц був тренером. то як мінміму 4-5 гравців ВЛ визивались кожного року в різні юнацькі збірні. Тепер вже на протязі 4 років жодного нема.
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