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Кварцяный: Я не принимаю решения по селекции Волыни, а просто советую
Специалисту очень понравилась молодежь Црвены Звезды
Президент "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как у волынян происходит селекционная работа.
"В "Волыни" занимаются селекционной работой. Я им подсказываю, они принимают решения, я не принимаю, честно говоря. Но я видел очень интересных футболистов в "Црвене Звезде", к примеру. У них можно было бы выбрать 3-4 очень классных футболистов.
Особенно мне правый полузащитник понравился, очень интересный, мощный. Самое главное, что говорят, надо маленьких, они быстро бегают, а эти не успевают. А тот высокий, с мячом прекрасно работает, мощный, пробрасывает, оббегает, замахи делает, телом работает. Кроме того, он возвращался назад и отбирал", – сказал Кварцяный.