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Бандура: Казалось бы, сделал шаг назад, но с Рухом мы сделаем три шага вперед

Первая лига
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Кипер рассказал, почему перешел в Рух

Бандура: Казалось бы, сделал шаг назад, но с Рухом мы сделаем три шага вперед
Новина українською

Голкипер Александр Бандура прокомментировал свой переход в "Рух".

"Над предложением "Руха" долго не раздумывал, решение принял сразу. Не обращал внимания на то, что клуб выступает в первой лиге Украины, ведь у команды очень большие амбиции и перспективы. Хочется стать частью большого проекта под названием "Рух".

Да, казалось бы, сделал шаг назад, ведь перешел в низший дивизион, но я верю, что с этой командой мы сделаем три шага вперед.

Руководство и тренер "Львова" пошли мне навстречу и предоставили статус свободного агента. Работал уже раньше с Юрием Бакаловым. Мне нравится его философия, подход к делу как на футбольном поле, так и в жизни. Очень приятно с ним работать.

С "Рухом" я тренируюсь всего три дня, поэтому, пока еще трудно сформулировать окончательное впечатление о команде, но уже сейчас могу сказать, что организация работы здесь на высшем уровне – все структурировано, строится академия, классные поля.

Дважды приходил на стадион смотреть домашние матчи "Руха", но тщательно не следил за игрой желто-черных. В любой команде – большая конкуренция. Нужно много работать и доказывать свой класс. Все будет хорошо", – сказал Бандура.

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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