Волынь сыграет спарринги с молодежкой Динамо и первой командой Шахтера

"Волынь" продолжает подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

Уже завтра, 1 февраля в 11:00, команда в Конча-Заспе сыграет против молодежной команды киевского "Динамо".

8 февраля в Житомире "Волынь" сыграет против "Полесья", 12 февраля – против Вереса" в Ковеле, а 13 февраля в Счастливом "крестоносцы" встретятся с действующими чемпионами Украины - донецким "Шахтером".

Также на 16 февраля у "Волыни" запланирован еще один контрольный поединок, однако имя соперника еще неизвестно.