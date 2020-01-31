Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волынь сыграет спарринги с молодежкой Динамо и первой командой Шахтера
Крестоносцы продолжают подготовку к весенней части сезона
"Волынь" продолжает подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.
Уже завтра, 1 февраля в 11:00, команда в Конча-Заспе сыграет против молодежной команды киевского "Динамо".
8 февраля в Житомире "Волынь" сыграет против "Полесья", 12 февраля – против Вереса" в Ковеле, а 13 февраля в Счастливом "крестоносцы" встретятся с действующими чемпионами Украины - донецким "Шахтером".
Также на 16 февраля у "Волыни" запланирован еще один контрольный поединок, однако имя соперника еще неизвестно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Волынь
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...