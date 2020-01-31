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Волынь сыграет спарринги с молодежкой Динамо и первой командой Шахтера

Первая лига
(1 голосов)

Крестоносцы продолжают подготовку к весенней части сезона

Волынь сыграет спарринги с молодежкой Динамо и первой командой Шахтера
Новина українською

"Волынь" продолжает подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

Уже завтра, 1 февраля в 11:00, команда в Конча-Заспе сыграет против молодежной команды киевского "Динамо".

8 февраля в Житомире "Волынь" сыграет против "Полесья", 12 февраля – против Вереса" в Ковеле, а 13 февраля в Счастливом "крестоносцы" встретятся с действующими чемпионами Украины - донецким "Шахтером".

Также на 16 февраля у "Волыни" запланирован еще один контрольный поединок, однако имя соперника еще неизвестно.

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В статье: Волынь (Луцк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Волынь

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