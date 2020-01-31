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Кварцяный: Инвесторы имеют желание вернуть Волынь в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Волыняне рассчитывают повыситься в классе уже по итогам нынешнего сезона

Кварцяный: Инвесторы имеют желание вернуть Волынь в УПЛ
Новина українською

Президент "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал о глобальных целях и задачах команды.

"Инвесторы хотят, имеют желание вернуть команду в высшую лигу. Делают нормальные условия, чтобы команда могла выполнить задание. Для Первой лиги все хорошо. Руководство хочет, тренеры и футболисты имеют желание выйти в УПЛ. Хочется, чтобы все получилось, потому что у "Волыни" есть соответствующие условия.

И хочется видеть "Волынь" в УПЛ", - сказал Кварцяный.

Напомним, что после осенней части сезона Волынь занимает в Первой лиге 2-е место.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 19:11
Верните Кварцяного!!))))
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