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Кварцяный: Инвесторы имеют желание вернуть Волынь в УПЛ
Волыняне рассчитывают повыситься в классе уже по итогам нынешнего сезона
Президент "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал о глобальных целях и задачах команды.
"Инвесторы хотят, имеют желание вернуть команду в высшую лигу. Делают нормальные условия, чтобы команда могла выполнить задание. Для Первой лиги все хорошо. Руководство хочет, тренеры и футболисты имеют желание выйти в УПЛ. Хочется, чтобы все получилось, потому что у "Волыни" есть соответствующие условия.
И хочется видеть "Волынь" в УПЛ", - сказал Кварцяный.
Напомним, что после осенней части сезона Волынь занимает в Первой лиге 2-е место.