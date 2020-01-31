Кварцяный: Инвесторы имеют желание вернуть Волынь в УПЛ

Президент "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал о глобальных целях и задачах команды.

"Инвесторы хотят, имеют желание вернуть команду в высшую лигу. Делают нормальные условия, чтобы команда могла выполнить задание. Для Первой лиги все хорошо. Руководство хочет, тренеры и футболисты имеют желание выйти в УПЛ. Хочется, чтобы все получилось, потому что у "Волыни" есть соответствующие условия.

И хочется видеть "Волынь" в УПЛ", - сказал Кварцяный.

Напомним, что после осенней части сезона Волынь занимает в Первой лиге 2-е место.