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Поворознюк: Рафаилов - старый, больной человек. Я на него совсем не обижаюсь

Первая лига
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Почти год прошел после того матча, а копья ломаются до сих пор

Поворознюк: Рафаилов - старый, больной человек. Я на него совсем не обижаюсь
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил гендиректору "Зари" Сергею Рафаилову, который раскритиковал стадион и газон перволиговского клуба после прошлогоднего матча 1/2 финала Кубка Украины (2:1).

"Он просто человек, который не умеет достойно проигрывать. Больной, старый человек, я на него совсем не обижаюсь. Если бы человек подошел, пожал руку, сказал, что мы были действительно сильнее. А он ищет причину то в газоне, то еще в чем-то.

Все команды УПЛ и первой лиги приезжают, играют. У "Ингульца" лучший газон в первой лиге, 3-4-й по меркам УПЛ в плане качества. А для Рафаилова что-то не так с газоном – это бред.

Я горжусь, что мы команда из села. Мне классно, они все нас недооценивают. Приехали "Карпаты". Мы их хлопнули второй раз – добрый день. "Металлист-1925", "Мариуполь" – чисто недооценка", – сказал Поворознюк.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
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