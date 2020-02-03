Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь-Бровар подписала вратаря и просматривает форварда
Дмитрий Фастов уже в клубе, Владимир Коваль - на просмотре
22-летний голкипер Дмитрий Фастов продолжит карьеру в "Оболони-Бровар".
Об этом сообщил сам кипер в Инстаграме. Условия соглашения сторон пока что неизвестны.
Отметим, что Фастов является воспитанником киевского "Динамо", провел более 20 матчей в составе различных юношеских сборных, играл в "Динамо-2", "Ингульце", "Вереса", а последние полтора года играл в клубах низших дивизионов Португалии и Франции.
Также, по информации "Динамомании", киевский клуб просматривает форварда Владимира Коваля.
27-летний футболист уже успел принять участие в спарринге киевлян с "Николаевом". Первую половину этого сезона Коваль провел в одесском "Черноморце", за который сыграл 7 матчей во всех турнирах.
Новости по теме
- 19:49 Украинские Экс-вратарь Вереса подписал контракт с португальским клубом
- 15:11 Украинские Иван Гецко: До увольнения Ковальца и Кучука моими фаворитами были Оболонь-Бровар и Рух
- 23:45 Украинские Руководство Оболони-Бровар надеется, что с новым главным тренером команда будет играть в более агрессивный футбол