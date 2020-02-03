Оболонь-Бровар подписала вратаря и просматривает форварда

22-летний голкипер Дмитрий Фастов продолжит карьеру в "Оболони-Бровар".

Об этом сообщил сам кипер в Инстаграме. Условия соглашения сторон пока что неизвестны.

Отметим, что Фастов является воспитанником киевского "Динамо", провел более 20 матчей в составе различных юношеских сборных, играл в "Динамо-2", "Ингульце", "Вереса", а последние полтора года играл в клубах низших дивизионов Португалии и Франции.

Также, по информации "Динамомании", киевский клуб просматривает форварда Владимира Коваля.

27-летний футболист уже успел принять участие в спарринге киевлян с "Николаевом". Первую половину этого сезона Коваль провел в одесском "Черноморце", за который сыграл 7 матчей во всех турнирах.