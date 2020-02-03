Бакалов: Осенью средняя посещаемость домашних матчей Руха была около 3000 зрителей

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов рассказал о целях и задачах команды на сезон, а также поведал о том, как проходит зимняя подготовка руховцев.

— Юрий Михайлович, в конце прошлого года вы возглавили "Рух", лидера Первой лиги. Ответственность чувствуется?

— Да. Одно дело принимать команду, которая находится в середине турнирной таблицы, и совсем другое, когда — это лидер. Здесь больше приковано внимания как к тренеру, так и коллективу. Все отталкивается от вершины. Давления немного чувствуется, тем не менее мы постараемся и по окончании турнира остаться на вершине.

— Самая ли острая сейчас конкуренция в Первой лиге за историю?

— Все сезоны я и не вспомню, но то, что за последние годы такого количества команд, претендующих на повышение в классе, не было, это факт. Поначалу было даже 10 претендентов, а сейчас каждый из первых восьми коллективов имеет, примерно, одинаковые шансы занять место, позволяющее пробиться в УПЛ. Нынешний турнир в Первой лиге очень интересный и интригующий. Уверен, что борьба будет вестись до последнего тура.

— У "Руха" есть в планах зарубежный сбор?

— Естественно. 13 февраля мы вылетим в Турцию. Мы и сейчас во Львове работаем в прекрасных условиях, закладываем определенный фундамент, просматриваем футболистов, чтобы на зарубежный этап подготовки отправиться по большому счету сформированным составом.

— В Турции у "Руха" будут в соперниках авторитетные клубы?

— С какой стороны смотреть. Мы ведь представляем Первую лигу, поэтому даже встреча с бессменным за последние пять лет чемпионом Молдовы "Шерифом" для нас будет очень интересным и поучительным контрольным поединком. Сейчас менеджеры нашего клуба еще подыскивают хорошие варианты спаррингов для нашей команды.

— Во Львове народной командой считаются "Карпаты". Как "Руху" найти своих болельщиков?

— Считаю, "Рух" движется в правильном направлении. Людей на матчи команды привлекают не просто афишей… Во многом посещение зависит и от игры коллектива. По крайней мере в первой части первенства средняя посещаемость стадиона СКИФ, на котором принимает гостей "Рух", была около 3000 тысяч зрителей, чем не могут похвастать многие команды Премьер-лиги.

— Все знают непростой характер вашего президента. Ладите с боссом?

— С этим проблем у нас нет. Не для красного словца скажу, что, если бы у всех клубов были такие президенты, то и наш футбол был бы на более высоком уровне. Григорий Козловский живет командой, он вникает во все подробности жизнедеятельности коллектива, посещает чуть ли не на каждую тренировку, всегда подбадривает ребят…

— Невыход "Руха" в УПЛ будет провалом?

— Мы об этом не думаем. У нас стоит цель, и команда будет поэтапно двигаться вперед. Давайте к этому вопросу лучше вернемся по окончании сезона.