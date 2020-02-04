Президент Ингульца о переговорах с экс-лидером Карпат: Три раза ехал - на четвертый приехал

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", рассказал о разнице в переговорах с экс-защитником "Карпат" Сергеем Вакуленко, который рассуждал о переходе в петровскую команду, и Младеном Бартуловичем экс-хавбеком "Волыни".

Поворознюк замечает: сам не ожидал, что с Бартуловичем будет легко договариваться.

"Вот Вакуленко. Третий раз ехал и аж на четвертый - приехал. Постоянно ко мне звонит, я ему говорю условия, а он потом договаривается с другими клубами, - говорит президент Ингульца. - Да, такие люди подлые, а футболистов таких - 90%. Бартулович же настолько приземленный ...Я его в 10 раз больше зауважал!".

Напомним, что Сергей Вакуленко подписал контракт с клубом "Арарат-Армения", а Бартулович перешел в "Ингулец".