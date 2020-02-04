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Президент Ингульца о переговорах с экс-лидером Карпат: Три раза ехал - на четвертый приехал

Первая лига
(3 голосов)

Тяжелые разговоры с Вакуленко

Президент Ингульца о переговорах с экс-лидером Карпат: Три раза ехал - на четвертый приехал
Новина українською

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", рассказал о разнице в переговорах с экс-защитником "Карпат" Сергеем Вакуленко, который рассуждал о переходе в петровскую команду, и Младеном Бартуловичем экс-хавбеком "Волыни".

Поворознюк замечает: сам не ожидал, что с Бартуловичем будет легко договариваться.

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"Вот Вакуленко. Третий раз ехал и аж на четвертый - приехал. Постоянно ко мне звонит, я ему говорю условия, а он потом договаривается с другими клубами, - говорит президент Ингульца. - Да, такие люди подлые, а футболистов таких - 90%. Бартулович же настолько приземленный ...Я его в 10 раз больше зауважал!".

Напомним, что Сергей Вакуленко подписал контракт с клубом "Арарат-Армения", а Бартулович перешел в "Ингулец".

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В статье: Младен Бартулович Первая лига Ингулец (Петрово) Сергей Вакуленко Александр Поворознюк
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
04.02.2020 в 08:37
ВСі навколо козли, один я півень "красівий"
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