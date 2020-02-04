Сколько еще жить Черкащине, громкие трансферы Ингульца и неожиданный уход Ковальца. Дайджест новостей первой лиги за январь

Пытаемся подытожить все наиболее важные события первой лиги, которые имели место в январе. Как всегда в этот период года, уделим особое внимание трансферам, но и прочих новостей было в избытке.

Что Поворознюк предложил Бартуловичу, Ингулец чемпион по трансферам

Пока что первая тройка турнирной таблицы весьма твердо стоит на ногах, так что высока вероятность, что именно "Рух", "Волынь" и "Ингулец" поднимутся в классе по итогам нынешнего сезона. В Луцке заявляют об увеличении финансирования, с этим никогда не было проблем во Львове, где президент даже пытается перейти на временую работу в "Карпаты", а вот "Ингулец" занимается демагогией меньше всего, но зато подкрепляет намерения конкретными шагами.

Александр Поворознюк лично отправился на переговоры с Младеном Бартуловичем, который ушел из "Волыни" в статусе свободного агента и вернулся домой с опытным мастером для своей команды. Еще вначале месяца "козаки" укрепились точечно Николаем Квасным, Игорем Загальским и Алексеем Чичиковым, так что команда весной будет еще мощнее, чем раньше. Если в который раз не помешает попытка угнаться за двумя зайцами (Кубок), выпасть из топ-3 "Ингулец" не должен.

На грани гибели Черкащины ее игрок уехал играть в Испанию

Еще с осени стало понятно, что слабейший клуб дивизиона не в полном порядке по части финансирования. Изначально назывался дедлайн 27 января, но и после этого дня никаких заявлений о снятии команды не было. Теперь гендиректор "Черкащины" Юрий Колесник отмечает, что ждет 21 февраля и возможности встретится с Владимиром Лашкулом, который вернется из США, где пребывает в частных делах.

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В Лашкуле видят единственное спасение и рассматривают его как источник дальнейшего финансирования клуба, хотя сам функционер передал клуб на баланс областной Федерации футбола и отмечал, что готов отдать его желающему вкладываться за символическую плату. Параллельно готовится к лицензированию возрожденный "Днепр", где уже работает известный на просторах области тренер Игорь Столовицкий. Сейчас на контракте в клубе осталось пятеро игроков, которые даже не начинали подготовительную работу. Хотелось бы ошибиться, но все идет к тому, что даже самый интересный сезон первой лиги за всю историю независимости не будет доигран в полном комплекте клубов.

Один из бывших игроков "Черкащины" Виталий Бойко трудоустроился в Испании. Пускай клуб Терсеры - это не Бог весть какой уровень, но все же это говорит о том, что хорошие игроки в Черкасской области есть, их просто некому организовать.

Чем Верес отличается от Агробизнеса

В ходе межсезонья сразу два игрока клубов ПФЛ угодили в неприятные истории, связанные с отпуском в России или на временно окупированных территориях. Но если Юрия Соломку с его фото на фоне Черного моря в Ялте еще простило руководство "Вереса", наказав штрафом, то Игоря Сикорского в одностороннем порядке уволили из "Агробизнеса" за фото на фоне двуглавого орла. Позже форвард высказался на этот счет и отметил, что не силен в политике, а на территории вражеской страны находился исключительно потому, что навещал там родственников. Но в Волочиске не стали прислушиваться к объяснениям и вряд ли жалеют об этом. Принципы для этого клуба не пустой звук!

В "Черноморце" же не упустили возможность пригласить опытного исполнителя, с которым к тому же отлично ладил Остап Маркевич в период своей работы в "Агробизнесе". В Одессе в принципе весной соберется совершенно иная команда, уже около двух десятков футболистов покинули Южную Пальмиру, а им на смену пришли другие исполнители.

Кварцяный готов к УПЛ, инвесторы готовы платить

Президент луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный подтвердил, что инвесторы готовы к повышению в классе и готовы вкладывать в клуб еще больше. Это говорит о том, что идущая на втором месте команда не должна растерять имеющееся преимущество.

Трансферная работа "крестоносцев" также находится на неплохом уровне Приндета и Кулиш уже поиграли в УПЛ, Конкольняк просто является одним из наиболее перспективных фулбеков дивизиона, способным расти в дальнейшем.

Ярославский не будет вкладывать в то, что ему не принадлежит

Бывший президент "Металлиста" в очередной раз подтвердил, что он не мессия и не альтруист, а прежде всего бизнесмен. Пока Александр Ярославский не готов вкладывать в базу в Высоком, ведь она ему не принадлежит, как и футбольный клуб с внушительным долгом в районе 70 миллионов долларов.

Интересно также и то, что начинать диалог с Сергеем Стороженко и нынешним руководством МХ 1925 миллиардер не спешит. Даже по высказываниям олигарха заметно, что интересует его лишь прошлое детище, да и то в не самой близкой перспективе.

Массовый исход из Черноморца и неудачная продажа стадиона

Очередная, уже четырнадцатая по счету попытка продать стадион "Черноморец", завершилась крахом, покупателей не нашлось даже за существенно сниженную цену на аукционе.

Сам же клуб живет своей жизнью и решает текущие вопросы по перестройке состава под требования и планы Остапа Маркевича. Одесситы начали с массового ухода всех опытных футболистов и ряда молодых исполнителей, а продолжают подписанием свободных агентов и не только. Как минимум такие люди как Зубейко, Клименко, Лиховидько и Сикорский способны стать лицом нового "Черноморца", который весной будет решать локальные задачи с прицелом на следующий сезон.

Оболонь-Бровар выбросила белый флаг?

Уход Сергея Ковальца стал громом среди ясного неба. "Пивовары" два последних сезона добивались неплохого результата при довольно скудном кадровом потенциале. Ходят слухи, что тренер перестал мириться с отсутствием амбиций у руководства и это подтверждает персона преемника. Олег Мазуренко в первой части сезона тренировал дубль "Оболони-Бровара", а значит является не более чем "пожарником".

Есть информация, что Павел Яковенко, Сергей Шищенко и даже Александр Головко могли возглавить "пивоваров", но со всеми ими не сошлись в условиях. Судя по всему, нынешняя "Оболонь-Бровар" действительно птица не самого высокого полета и весной максимум, куда взлетит, это плотное место в середине таблицы.

Горняк-Спорт проиграл судебный процесс

Дело Пинчука, конечно, не может соперничать по резонансу с процессом о переходе Босмана в 90-х, но для первой лиги является весьма резонансным. Игрок выиграл судебный спор и "Горняк-Спорт" обязан выплатить ему четыре зарплаты без учета НДС, а это ни много, ни мало, 64 тысячи гривен.

Как всегда, позиция руководителей "самого старого клуба Украины" принципиально иная, но вряд ли "горняки" будут сильно противиться решению суда. Правда определенно ясно, что имиджевый урон нанесен клубу серьезный.