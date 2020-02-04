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Черноморец определился с соперниками на турецком сборе

Первая лига
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Моряки проведут 7 поединков

Черноморец определился с соперниками на турецком сборе
Новина українською

В среду, 5 февраля, "Черноморец" отправляется на тренировочные сборы в Турцию.

"Моряки" будут базироваться в Сиде. Во время сбора команда запланировала 7 спаррингов.

Соперниками моряков будут:

  • 10 февраля - "Мариуполь"
  • 16 февраля "Дила" (Гори, Грузия)
  • 21 февраля - "Сталь" (Мелец, Польша),
  • 27 февраля с "Валмиера" (Латвия).

Соперники в еще трех спаррингах (13-го, 23-го февраля и 1 марта) уточняются.

Также сообщается, что одесский клуб запланировал организацию прямых видеорепортажей всех поединков "моряков" на сборах на клубном YouTube-канале.

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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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