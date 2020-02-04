Черноморец определился с соперниками на турецком сборе

В среду, 5 февраля, "Черноморец" отправляется на тренировочные сборы в Турцию.

"Моряки" будут базироваться в Сиде. Во время сбора команда запланировала 7 спаррингов.

Соперниками моряков будут:

10 февраля - "Мариуполь"

16 февраля "Дила" (Гори, Грузия)

21 февраля - "Сталь" (Мелец, Польша),

27 февраля с "Валмиера" (Латвия).

Соперники в еще трех спаррингах (13-го, 23-го февраля и 1 марта) уточняются.

Также сообщается, что одесский клуб запланировал организацию прямых видеорепортажей всех поединков "моряков" на сборах на клубном YouTube-канале.